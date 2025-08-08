Следователи ищут убийцу женщины в Дзержинске Нижегородской области

Фото: 123RF/svershinsky

Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия в поисках человека, причастного к убийству женщины в Дзержинске Нижегородской области, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 4 августа в лесополосе рядом с рекой Воложка было обнаружено тело 48-летней женщины с признаками асфиксии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Расследованием занимаются опытные региональные следователи и криминалисты. Они уже назначили несколько судебных экспертиз.

В местных СМИ сообщили, что погибшей является тренер по фитнесу и восточным танцам Наталья Анисимова. По предварительным данным, женщина каталась на велосипеде в лесу, однако домой она не вернулась. При этом, как заявляют различные телеграм-каналы, погибшую также могли изнасиловать.

