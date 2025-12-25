Выплата россиянам январских пенсий пройдет автоматически в декабре

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Выплата проиндексированных пенсий за январь 2026 года будет проведена россиянам в ближайшие дни без необходимости подачи каких-либо дополнительных заявлений. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что январские увеличенные пенсии получат работающие и неработающие пенсионеры.

"Для этого никаких дополнительных заявлений писать не нужно, все это будет сделано в проактивном режиме. Так это происходит ежегодно", – уточнил собеседник агентства.

С 1 января выплата вырастет на 7,6%, что выше прогнозируемой Росстатом инфляции в 6,8%. В результате средняя страховая пенсия по старости составит 27 117 рублей, заявила ранее член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она рассказала, что в следующем году повышение пенсий будет проходить по прежней методике – однократно в начале нового года. Планируемая двукратная система начнет действовать в 2027-м.