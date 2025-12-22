22 декабря, 16:17Экономика
Индексация выплат работающим пенсионерам в России продолжится
Власти России продолжат индексировать выплаты работающим пенсионерам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках оперативного совещания со своими заместителями. Его слова приводит ТАСС.
Он напомнил, что индексация пенсий возобновилась с текущего года.
В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в рамках Стратегии действий в интересах старшего поколения правительство будет обеспечивать рост пенсий не ниже уровня инфляции, развивать надомную, временную, гибкую и дистанционную форму занятости. Кроме того, по ее словам, кабмин сформирует соответствующие условия при желании граждан старшего поколения работать.
"Обеспечим развитие и проведение просветительских и обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности, киберграмотности и кибербезопасности. Особое внимание уделим выявлению случаев жестокого обращения с пожилыми людьми", – добавила Голикова.
Страховые пенсии по старости проиндексируют в России на 7,6% с 1 января 2026 года. После этого выплаты увеличатся почти на 2 тысячи рублей – с 25,2 до 27,1 тысячи рублей. В общей сложности это затронет 38 миллионов граждан.
При этом средний размер социальных пенсий достигнет 16,6 тысячи рублей. Такие выплаты получают нетрудоспособные граждане – по старости, инвалидности или потере кормильца.
