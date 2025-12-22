Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 16:17

Экономика

Индексация выплат работающим пенсионерам в России продолжится

Фото: 123RF.com/thodonal

Власти России продолжат индексировать выплаты работающим пенсионерам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках оперативного совещания со своими заместителями. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что индексация пенсий возобновилась с текущего года.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в рамках Стратегии действий в интересах старшего поколения правительство будет обеспечивать рост пенсий не ниже уровня инфляции, развивать надомную, временную, гибкую и дистанционную форму занятости. Кроме того, по ее словам, кабмин сформирует соответствующие условия при желании граждан старшего поколения работать.

"Обеспечим развитие и проведение просветительских и обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности, киберграмотности и кибербезопасности. Особое внимание уделим выявлению случаев жестокого обращения с пожилыми людьми", – добавила Голикова.

Страховые пенсии по старости проиндексируют в России на 7,6% с 1 января 2026 года. После этого выплаты увеличатся почти на 2 тысячи рублей – с 25,2 до 27,1 тысячи рублей. В общей сложности это затронет 38 миллионов граждан.

При этом средний размер социальных пенсий достигнет 16,6 тысячи рублей. Такие выплаты получают нетрудоспособные граждане – по старости, инвалидности или потере кормильца.

Пенсии в России в следующем году вырастут в среднем на 8%

Читайте также


властьэкономика

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика