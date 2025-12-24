Форма поиска по сайту

24 декабря, 20:18

Происшествия

Обвинение предъявлено гендиректору пансионата в Подмосковье после отравления постояльцев

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Генеральному директору пансионата в Подмосковье, где произошло массовое отравление постояльцев, было предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщил СК РФ по Московской области в телеграм-канале.

В ведомстве заявили, что в рамках следствия были проведены осмотры и обыски, изъята организационная документация, допрошены пострадавшие и обвиняемая. Кроме того, по образцам пищи были назначены бактериологическая, химическая, а также судебно-медицинские экспертизы.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения", – отметили в СК.

Как сообщили в телеграм-канале прокуратуры Московской области, организацию привлекли к административной ответственности. Ее деятельность приостановлена судом на 90 суток.

О массовом отравлении в подмосковном пансионате стало известно 19 декабря. Постояльцы частного пансионата в Видном обратились в экстренные службы с жалобами на самочувствие.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В СК сообщали, что в результате случившегося погибли 3 человека. Более 40 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. Позднее в министерстве здравоохранения Московской области заявляли о гибели еще одного человека.

Как отметили в администрации Ленинского городского округа, всего в учреждении находились свыше 70 человек в возрасте от 80 лет и старше.

В подмосковном пансионате отравились больше 40 человек

