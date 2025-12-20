Медики еще сутки будут дежурить в пансионате Подмосковья, где отравились постояльцы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Дежурство медицинских работников в пансионате Подмосковья, где произошло массовое отравление постояльцев, будет продолжено в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

По данным администрации, в пансионате находились более 70 человек в возрасте от 80 лет и старше. В настоящее время на месте работают сотрудники Следственного комитета и Роспотребнадзора.

"Бригада врачей Ленинского городского округа 19 декабря провела осмотр остальных пациентов пансионата. В выходные дни (20 и 21 декабря) организовано дежурство нашими врачами", – рассказали в пресс-службе.

О массовом отравлении в подмосковном пансионате стало известно 19 декабря. Постояльцы обратились в экстренные службы с жалобами на самочувствие.

Также было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По факту отравления проводятся следственные действия.

Как сообщали в СК, в результате случившегося погибли 3 человека. Свыше 40 постояльцев были госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. Позднее в министерстве здравоохранения Московской области заявляли о гибели еще одного человека.