Три человека погибли в результате массового отравления в пансионате Подмосковья

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Три человека погибли в результате массового отравления в подмосковном пансионате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Уточняется, что постояльцы частного пансионата в Видном обратились в экстренные службы 19 декабря с жалобами на самочувствие. Были госпитализированы 15 человек, трое из них скончались. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также представители Роспотребнадзора.

Последние, как уточнило подмосковное ведомство, начали эпидемиологическое расследование и организовали проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Специалисты направили биоматериал заболевших и контактных лиц в лабораторию. Там их проверят на широкий спектр возбудителей кишечной инфекции. Кроме того, владельцам пансионата предписано провести дезинфекцию.

На месте случившегося работают и медики, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Они также выявляют причины отравления и контролируют состояние других постояльцев.

Ранее в кафе Махачкалы отравились 14 человек, шесть из них – дети. Работа заведения была приостановлена. У заболевших и из пищи выявили возбудитель сальмонеллеза.

Выяснилось, что в мае заведение уже закрывали после отравления 10 человек едой, доставленной на дом. Тогда были выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

