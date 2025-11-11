Прокуратура начала проверку школ Камчатки после жалоб на хлеб с личинками

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Камчатского края"

Прокуратура Мильковского района Камчатки начала проверку школьного питания после публикации в соцсетях информации о хлебе с личинками. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточнялось, что в столовой средней школы № 2 ученикам подали хлеб с подозрительными "добавками". Учителя сказали, что это не насекомые, а тмин, однако дети сфотографировали еду и передали снимки родителям.

Выездная проверка прокуратуры подтвердила наличие посторонних объектов в хлебе. Такие же мероприятия провели в школе № 1, куда также поступила партия некачественного хлебобулочного изделия. Из обоих учреждений изъяли продукцию.

Прокуроры вместе с сотрудниками территориального управления Роспотребнадзора изучают обстоятельства инцидента, чтобы оценить качество и безопасность питания в школах.

Ранее главе Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулиной пожаловались студенты петербургского колледжа "Звездный". Они рассказали, что в еде местной столовой находили волосы, накладные ногти, мертвых тараканов и мух.

Всего в учебном заведении зарегистрировали 20 случаев острой кишечной инфекции. Среди пострадавших – сотрудники пищеблока ООО "Аурум Плюс". В отношении компании составлен протокол о временном запрете деятельности в столовой колледжа. Помещения и оборудование опечатаны.