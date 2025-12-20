Свыше 40 человек госпитализированы после отравления в пансионате Подмосковья

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Свыше 40 человек в состоянии разной степени тяжести были госпитализированы после массового отравления в пансионате "Долгожитель" в Подмосковье, сообщает СК России.

По данным СК, в момент случившегося в пансионате находились 73 человека.

"В Московской области проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела об отравлении постояльцев пансионата", – уточнили в ведомстве.

Также там добавили, что следователи и криминалисты СК осмотрели учреждение, изъяли необходимую документацию, а также взяли образцы продуктов и посуды.

О массовом отравлении в подмосковном пансионате стало известно 19 декабря. Постояльцы обратились в экстренные службы с жалобами на самочувствие. Также было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как сообщали в СК, в результате случившегося погибли 3 человека. Позднее в министерстве здравоохранения Московской области заявляли о гибели еще одного человека.