Пожар произошел в нежилом здании в Химках

Фото: Москва 24

Пожар произошел в нежилом здании в городском округе Химки на улице Березовая аллея, дом 12. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Прибывшие специалисты ликвидировали возгорание. Огонь охватил 900 квадратных метров.

Всего для борьбы с огнем было привлечено 57 человек, в том числе 27 сотрудников МЧС, и 18 единиц спецтехники.

Ранее крупный пожар произошел на производстве сендвич-панелей в Щекине Тульской области. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал. Вместе с тем в жилой застройке около горевшего здания были проведены замеры воздуха.

