В ГД призвали сделать 30 декабря коротким рабочим днем

Российским компаниям стоит сделать следующий вторник, 30 декабря 2025 года, сокращенным рабочим днем. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

"Пусть это будет новогодним подарком работодателей нашим гражданам", – указал парламентарий.

Он объяснил, что Новый год является самым семейным праздником, поэтому люди должны иметь возможность уйти домой пораньше.

Ранее в ГД рассказывали, что 30 декабря, последний рабочий день уходящего года, не будет сокращенным. По российским законам, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час перед официальным праздничным днем. Тем не менее в этом году 31 декабря стало нерабочим из-за переноса выходного. Первым праздничным днем считается 1 января.

При этом последняя рабочая неделя в текущем году будет двухдневной – 29 и 30 декабря. Новогодние праздники станут одними из самых продолжительных за последнее время и продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Первым рабочим днем в 2026 году станет 12 января.

