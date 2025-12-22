Онищенко объяснил, почему четырехдневная рабочая неделя не подходит для РФ

Фото: depositphotos/photographee.eu

Россияне не будут знать, чем себя занять при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Таким мнением поделился академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе – четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть", – приводит ТАСС слова Онищенко.

Кроме того, сокращение рабочей недели негативно скажется на экономике страны, добавил он. Переход на подобный график работы возможен только при наличии технологий, которые позволят сохранить темпы во всех отраслях экономики РФ, подчеркнул Онищенко.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявлял, что рынок труда в России естественным образом двигается в сторону четырехдневной рабочей недели. Однако такой формат подойдет далеко не для всех профессий.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков указал, что ожидать введения четырехдневной недели на федеральном уровне не стоит. Он связал это с тем, что ряд отраслей в России испытывают дефицит в сотрудниках.