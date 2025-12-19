Кабмин РФ предложил увеличить вдвое лимит сверхурочных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России могут увеличить лимит сверхурочных работ с 120 до 240 часов в год. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство.

В настоящее время лимит составляет 4 часа в течение 2 дней подряд, но не более 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые 2 часа в день и в двойном – за последующие.

"За первые 2 часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, начиная с 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час", – говорится в документе.

Предлагается ввести лимит в 120 часов в год для работников государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы, работников с вредными условиями труда.

При этом привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда можно будет только с их письменного согласия, а также если это не запрещено по состоянию здоровья.

Также запрещается отзывать из отпуска работника с вредными или опасными условиями труда, кроме как для случаев предотвращения катастрофы.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявлял, что рынок труда в России естественным образом двигается в сторону четырехдневной рабочей недели. Однако такой формат подойдет далеко не для всех профессий.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков указал, что ожидать введения четырехдневной недели на федеральном уровне не стоит. Он связал это с тем, что ряд отраслей в России испытывают дефицит в сотрудниках.

