Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 18:18

Политика

Кабмин РФ предложил увеличить вдвое лимит сверхурочных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России могут увеличить лимит сверхурочных работ с 120 до 240 часов в год. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство.

В настоящее время лимит составляет 4 часа в течение 2 дней подряд, но не более 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые 2 часа в день и в двойном – за последующие.

"За первые 2 часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, начиная с 121-го часа – не менее чем в двойном размере за каждый час", – говорится в документе.

Предлагается ввести лимит в 120 часов в год для работников государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы, работников с вредными условиями труда.

При этом привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда можно будет только с их письменного согласия, а также если это не запрещено по состоянию здоровья.

Также запрещается отзывать из отпуска работника с вредными или опасными условиями труда, кроме как для случаев предотвращения катастрофы.

Ранее депутат Ярослав Нилов заявлял, что рынок труда в России естественным образом двигается в сторону четырехдневной рабочей недели. Однако такой формат подойдет далеко не для всех профессий.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков указал, что ожидать введения четырехдневной недели на федеральном уровне не стоит. Он связал это с тем, что ряд отраслей в России испытывают дефицит в сотрудниках.

Эксперты спрогнозировали волну сокращений среди офисных работников в 2026 году

Читайте также


политикаобщество

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика