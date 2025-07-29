Врач Хорс: постоянные переработки могут сигнализировать о низкой самооценке

Сотрудники в отечественных компаниях регулярно перерабатывают, заявили в "Опоре России". Как отстаивать свои права в подобных ситуациях и защитить себя от переутомления, расскажет Москва 24.

"Коллектив в аврале"

Вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников заявил "Газете.ру", что специалисты в стране вынуждены трудиться сверхурочно. При этом наиболее распространена проблема среди ведущих профессионалов – в каждой компании таких насчитывается около 10%. Плюс явление часто встречается в сфере услуг.





Дмитрий Пищальников вице-президент "Опоры России" Переработки возникают не случайно, а по ряду причин. Главная – неправильная организация труда. Вторая причина – дефицит квалифицированных кадров. Из-за недостатка персонала и отсутствия четкой системы планирования часть коллектива работает в аврале, а другая простаивает, ведь задачи не соответствуют реальным возможностям компании.

Отсутствие сбалансированной нагрузки опасно как для физического и психологического состояния сотрудников, так и для бизнеса в целом, подчеркнул Пищальников. Он пояснил, что в напряженных условиях теряется от 30 до 70% рабочего времени, снижается продуктивность и общий уровень удовлетворенности.

"Работодатель должен выстроить систему управления, чтобы победить хаос. Это не происходит само собой: процесс требует проактивности от руководства. Работник не может и не должен организовывать свой труд сам", – сказал эксперт.

Всего с постоянными переработками сталкиваются 31% россиян, а 43% – с периодическими, сообщало в мае 2025 года РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по подбору вакансий.

Основная причина, мотивирующая граждан регулярно трудиться больше положенного, – желание доказать свою "полезность" и добиться повышения. Также ненормированный режим характерен для специалистов с гибридным или удаленным графиком: таким образом они пытаются компенсировать свое отсутствие в офисе, показал опрос.

"Без работы я никто"

С точки зрения законодательства переработки допустимы при ненормированном графике. При этом соответствующее условие должно быть прописано в договоре, рассказал Москве 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву При таком режиме сотрудник может периодически привлекаться к работе до начала и после окончания смены не более трех раз в неделю. Доплата здесь не предусмотрена, но обязательно предоставление дополнительных трех дней к отпуску.

Правомерным является и сверхурочный труд, добавил Кофанов. Однако он возможен лишь с письменного согласия специалиста и оплачивается по повышенной ставке: первые два часа – в полуторном размере от оклада, последующие – в двойном. При этом работать больше положенного разрешается не более 120 часов в год и не более 4 часов – 2 дня подряд.

"Если же установленные нормы нарушаются, следует обращаться в прокуратуру, суд и инспекцию труда", – рекомендовал Кофанов.

Не менее важно при переработках следить за своим эмоциональным состоянием. В противном случае чрезмерная нагрузка чревата развитием стрессового расстройства, заявил Москве 24 практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

"Состояние характеризуется недосыпом, перееданием, повышенной гневливостью и раздражительностью", – указал эксперт.

Чтобы побороть проблему, необходимо разобраться в ее первопричинах. Как пояснил Хорс, чаще всего работать сверх нормы склонны трудоголики: такие люди не умеют полноценно отдыхать и испытывают психологическую ломку, когда ничем не заняты.





Михаил Хорс практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Это работа с внутренними установками: "я могу реализоваться в жизни только через работу", "без работы я никто", "если я сейчас оставлю работу на время, без меня все рухнет". Важно, чтобы сам человек или близкие постоянно ему напоминали, что эти убеждения ошибочны. То есть нужно понять, что "не идеально" и "плохо" – не одно и то же. Тогда значимость себя в работе понизится, получится что-то делегировать.

Другая крайность – когда специалист трудится сверхурочно не из-за личностных особенностей, а потому, что его принуждает работодатель. По словам психолога, единственный адекватный выход из такой ситуации – увольнение. Однако, если человек не делает этого и продолжает подрывать свое здоровье, речь идет о низкой самооценке, нормализовать которую получится, обратившись к специалисту, заключил Хорс.