Врач Хорс: постоянные переработки могут сигнализировать о низкой самооценке

Сотрудники в отечественных компаниях регулярно перерабатывают, заявили в "Опоре России". Как отстаивать свои права в подобных ситуациях и защитить себя от переутомления, расскажет Москва 24.
"Коллектив в аврале"
Вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников заявил "Газете.ру", что специалисты в стране вынуждены трудиться сверхурочно. При этом наиболее распространена проблема среди ведущих профессионалов – в каждой компании таких насчитывается около 10%. Плюс явление часто встречается в сфере услуг.
Отсутствие сбалансированной нагрузки опасно как для физического и психологического состояния сотрудников, так и для бизнеса в целом, подчеркнул Пищальников. Он пояснил, что в напряженных условиях теряется от 30 до 70% рабочего времени, снижается продуктивность и общий уровень удовлетворенности.
"Работодатель должен выстроить систему управления, чтобы победить хаос. Это не происходит само собой: процесс требует проактивности от руководства. Работник не может и не должен организовывать свой труд сам", – сказал эксперт.
Всего с постоянными переработками сталкиваются 31% россиян, а 43% – с периодическими, сообщало в мае 2025 года РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по подбору вакансий.
Основная причина, мотивирующая граждан регулярно трудиться больше положенного, – желание доказать свою "полезность" и добиться повышения. Также ненормированный режим характерен для специалистов с гибридным или удаленным графиком: таким образом они пытаются компенсировать свое отсутствие в офисе, показал опрос.
"Без работы я никто"
С точки зрения законодательства переработки допустимы при ненормированном графике. При этом соответствующее условие должно быть прописано в договоре, рассказал Москве 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
Правомерным является и сверхурочный труд, добавил Кофанов. Однако он возможен лишь с письменного согласия специалиста и оплачивается по повышенной ставке: первые два часа – в полуторном размере от оклада, последующие – в двойном. При этом работать больше положенного разрешается не более 120 часов в год и не более 4 часов – 2 дня подряд.
"Если же установленные нормы нарушаются, следует обращаться в прокуратуру, суд и инспекцию труда", – рекомендовал Кофанов.
Не менее важно при переработках следить за своим эмоциональным состоянием. В противном случае чрезмерная нагрузка чревата развитием стрессового расстройства, заявил Москве 24 практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
"Состояние характеризуется недосыпом, перееданием, повышенной гневливостью и раздражительностью", – указал эксперт.
Чтобы побороть проблему, необходимо разобраться в ее первопричинах. Как пояснил Хорс, чаще всего работать сверх нормы склонны трудоголики: такие люди не умеют полноценно отдыхать и испытывают психологическую ломку, когда ничем не заняты.
Другая крайность – когда специалист трудится сверхурочно не из-за личностных особенностей, а потому, что его принуждает работодатель. По словам психолога, единственный адекватный выход из такой ситуации – увольнение. Однако, если человек не делает этого и продолжает подрывать свое здоровье, речь идет о низкой самооценке, нормализовать которую получится, обратившись к специалисту, заключил Хорс.