Депутат Нилов внес в ГД проект, закрепляющий "короткую пятницу" на законодательном уровне

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В Госдуму был внесен законопроект, предполагающий сокращение рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. С инициативой выступил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время Трудовой кодекс не требует от работодателей сокращать рабочий день перед выходными, но и не запрещает этого, если соблюдаются основные требования к длительности рабочей недели.

"Такая норма может быть установлена сторонами трудовых отношений, но, считаем, ее нужно закрепить законодательно", – написал он в своем телеграм-канале.

По наблюдениям Нилова, сейчас лишь в трети российских компаний сокращают рабочий день в пятницу на час. По мнению политика, такой подход к организации рабочего времени является одним из способов стимулирования сотрудников, повышения их продуктивности и результативности.

"В будущем это можно рассмотреть и как некий шаг в сторону синергетического перехода на условную 4-дневку (об этом, впрочем, пока рано)", – заключил депутат.

Ранее юрист Алла Георгиева объяснила, как оплачивается работа в предпраздничный день. По ее словам, за переработки в такие дни заработная плата сотрудникам поступает по сверхурочному тарифу.

В частности, первые два часа – в полуторном размере, все остальное время – в двойном. В то же время есть вариант получить отгулы вместо денежной компенсации. О своем выборе стоит сообщить в заявлении на имя работодателя, заключила эксперт.