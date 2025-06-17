Депутат Нилов призвал сделать 31 декабря официальным выходным в России

Январские и майские выходные в России вновь под прицелом: их предлагают заменить на шесть рабочих сокращенных недель, в каждой из которых нужно будет отработать всего три дня. Зачем это нужно и чем неудобна нынешняя система – в нашем материале.

"Постпраздничный синдром"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Выходные в январе и мае можно заменить шестью сокращенными рабочими неделями, где нужно будет отработать по три дня. Такое предположение высказал вице-президент общественной организации "Опора России" Дмитрий Пищальников.

По его мнению, это поможет найти баланс между работой и отдыхом. Кроме того, такая мера окажется выгодной для компаний, которые смогут планировать работу без учета долгих выходных.





Дмитрий Пищальников вице-президент общественной организации "Опоры России" Гибкие форматы – сокращенные недели, дополнительные выходные в низкозагруженные месяцы, адаптивные графики – уже стали частью трудовых моделей в ряде стран. Россия также может двигаться в этом направлении – с учетом своей специфики и уважением к культурным привычкам.

Также Пищальников обратил внимание на то, что праздничные дни и долгие выходные невыгодны для экономики страны. "Замораживая" работу на несколько дней, компании теряют выручку. В целом потери могут составлять до 1% от ВВП.

"В условиях жесткой конкуренции и плотного графика каждая остановка может обернуться упущенной возможностью. Компании становятся менее эффективными и прибыльными. То есть становится меньше ресурсов на повышение зарплат, премии и развитие", – пояснил Пищальников.

Он также подчеркнул, что долгие каникулы негативно влияют на работоспособность сотрудников. Дни после выходных Пищальников называл "постпраздничным синдромом", тормозящим выполнение задач. Особенно это чувствуется в высокотехнологичных и экспортно-ориентированных отраслях, в работе которых важна бесперебойность и соблюдение сроков.

В целом вопросы корректировки рабочего графика поднимаются в РФ не первый раз. Например, в январе 2025 года обсуждалось введение четырехдневной рабочей недели. Тогда эксперты не исключили сокращения количества трудовых будней, однако не во всех отраслях.

"Потирают ручки и думают заработать"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В целом дискуссии по поводу сокращения рабочих дней в январе и мае ведутся уже на протяжении 20 лет, отметил в беседе с Москвой 24 глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, новое предложение стоит изучить при наличии аргументов и в дальнейшем рассматривать с профсоюзами, работодателями и правительством. Однако Нилов добавил, что на данный момент не видит серьезных перспектив по корректировке каникул: по данным парламентария, большинство граждан против таких нововведений.

"Правительство своими переносами определяет возможные продолжительные выходные. Поэтому, например, в июне мы отдыхали много или в мае как раз из-за переноса", – объяснил Нилов, уточнив, что таким образом количество выходных и праздничных дней не нарушается.



Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Единственное, что точно нужно сделать, это закрепить 31 декабря выходным днем вместо 8 января. Потому что в этот день все готовятся к встрече Нового года – это наша хорошая добрая традиция. Пока правительство делает это в ручном режиме.

В свою очередь, HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян добавил, что нынешняя система невыгодна для компаний: по сравнению с многими странами в России очень много нерабочих праздничных дней. Кроме этого, люди со средним и высоким уровнем достатка могут продлить себе каникулы за счет дополнительного отпуска.

"А те, кто только-только стремятся к хорошему доходу, потирают руки и думают: "Никуда не уеду, останусь и буду работать". Ведь работодатель будет доплачивать", – сказал Мурадян.

По наблюдениям эксперта, все больше людей стремятся выйти на работу уже 3 января. Однако, хоть такая ситуация и выгодна сотрудникам, для компаний это дополнительная нагрузка, поскольку приходится тратить больше денег на оплату труда.