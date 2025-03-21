HR-эксперт Мурадян: число трудоспособных россиян начнет расти после 2026–2027 годов

В 2025 году количество трудоспособных граждан снизится на 1,9%, прогнозируют эксперты. К каким последствиям это может привести и когда ситуация начнет выправляться, разбиралась Москва 24.

"Демографическая яма"

В России наблюдается убыль трудоспособного населения: речь идет о мужчинах в возрасте от 16 до 59 лет и женщинах от 16 до 54. В частности, если в 2023 году в стране насчитывалось 82 миллиона работников, то в 2024-м их стало уже 80,5 миллиона. Ожидается, что значение продолжит опускаться и дальше, достигнув 79 миллионов человек в 2025-м, сообщил "Газете.ру" вице-президент "Опоры России", глава комитета производительности труда Дмитрий Пищальщиков.

Причиной тенденции является "демографическая яма" 1990-х годов, считает специалист. Он подчеркнул, что страна столкнулась со старением населения и низкой рождаемостью и это угрожает ее экономическому росту и социальной стабильности.





Дмитрий Пищальщиков глава комитета производительности труда Самый предпочтительный сценарий решения такой задачи – повышение уровня благосостояния граждан за счет создания современных высокотехнологичных предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию, а также повышение производительности труда. Это не просто экономическая задача, а стратегическая миссия, требующая комплексного подхода.

Кроме того, помочь может улучшение системы здравоохранения. Пищальщиков подчеркнул, что необходимо делать все, чтобы продолжительность жизни россиян повышалась, а смертность, напротив, становилась ниже. Нелишним будет и работать над социальной инфраструктурой, в том числе индексировать пособия для детей и внедрять другие меры семейной поддержки.

Рынок достигнет дна?

Сокращение трудоспособного населения приведет к увеличению налоговой нагрузки и напряженности на рынке труда. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.

"Работающие граждане платят в бюджет страны НДФЛ, а как только этих людей станет меньше, средства, которые поступали благодаря им, нужно будет откуда-то брать", – указал специалист.

Он также добавил, что в таких обстоятельствах некоторые компании начинают стимулировать серую занятость, выплачивая часть оклада официально, а часть – "в конвертах".



Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Плюс, когда складывается такая ситуация, что кадров мало и нанять кого-то трудно, предприятия повышают предлагаемые зарплаты, чтобы привлечь соискателей. Соответственно, когда люди найдены, предприятиям уже приходится повышать цены на отпускную продукцию, чтобы им было из чего платить гонорары. И эта нагрузка ложится уже на плечи покупателей.

В то же время у явления есть и плюсы, подчеркнул эксперт. При ограниченном числе специалистов стоимость их труда повышается из-за сильной востребованности. Работодателям, в свою очередь, приходится соглашаться на такие условия, поскольку им попросту не из кого выбирать.

Причем если трудоспособного населения станет меньше в 2025 году, то к 2026-му Россия достигнет "демографического дна". Однако впоследствии, после 2026–2027 годов на рынке появятся молодые кадры, родившиеся в 2008–2012 годах, и ситуация выровняется, заключил Мурадян.