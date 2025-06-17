В России предложили отменить январские и майские каникулы

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Каникулы в январе и мае можно заменить шестью сокращенными рабочими неделями, в которых будет три трудовых дня, заявил вице-президент общественной организации "Опоры России" Дмитрий Пищальников в беседе с "Газетой.ру".

По его словам, такая мера поможет сохранить баланс между отдыхом и работой на протяжении всего года. Предложение сделает отдых регулярным и контролируемым, а также позволит компаниям планировать свою деятельность, исключая из нее длительные перерывы.

"Гибкие форматы – сокращенные недели, дополнительные выходные в низкозагруженные месяцы, адаптивные графики – уже стали частью трудовых моделей в ряде стран. Россия также может двигаться в этом направлении – с учетом своей специфики и уважением к культурным привычкам", – отметил Пищальников.

Он добавил, что праздничные дни и длинные выходные – это возможность отдохнуть и восстановить силы для сотрудников. Однако совокупные потери экономики от продолжительных каникул в январе и мае могут составлять до 1% от ВВП.

Кроме того, приостанавливая работу, компания упускает прибыль, поскольку оборот фирмы замедляется, а интенсивность сделок снижается. При жесткой конкуренции и плотном графике любая задержка может привести к потере шанса, подчеркнул Пищальников.

"Компании становятся менее эффективными и прибыльными. То есть становится меньше ресурсов на повышение зарплат, премии и развитие", – добавил эксперт.

Вместе с тем общественник отметил, что продолжительные перерывы влияют на мотивацию команды. По его мнению, после отпуска сотрудникам требуется от трех до пяти рабочих дней, чтобы восстановить прежний темп работы. При этом "послепраздничный синдром" снижает общую эффективность коллектива и замедляет выполнение задач, что особенно заметно в высокотехнологичных и экспортно-ориентированных отраслях, где важна непрерывная работа и строгое соблюдение сроков.

Следующие длинные выходные россиян ожидают с 2 по 4 ноября, а первая шестидневная рабочая неделя начнется с 27 октября по 1 ноября.

Юрист Алла Георгиева напомнила, что переработки в предпраздничный короткий день оплачиваются по сверхурочным тарифам. Первые два часа – в полуторном размере, все остальное время – в двойном.