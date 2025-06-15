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15 июня, 08:30

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Депутат Нилов: следующие длинные выходные в России будут в ноябре

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре

Фото: depositphotos/belchonock

Следующие длинные выходные в этом году россиян ожидают со 2 по 4 ноября, напомнил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Первая шестидневная рабочая неделя начнется в РФ с 27 октября по 1 ноября, отмечала ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

"Будем отдыхать 2, 3 и 4 ноября. Выходной будет в понедельник, 3 ноября, так как суббота, 1 ноября, будет рабочим днем", – добавил Нилов в беседе с ТАСС.

Россиянам также напомнили, что переработки в предпраздничный короткий день оплачиваются по сверхурочным тарифам. В частности, первые два часа – в полуторном размере, все остальное время – в двойном, уточнила юрист Алла Георгиева.

В то же время есть вариант получить отгулы вместо денежной компенсации. О своем выборе стоит сообщить в заявлении на имя работодателя, заключила эксперт.

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