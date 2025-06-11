Сенатор Косихина: первая шестидневная рабочая неделя в РФ выпадет на конец октября

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Первая шестидневная рабочая неделя в текущем году ждет россиян в конце октября – начале ноября, рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина в беседе с ТАСС.

Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Сенатор отметила, что после этого граждане смогут отдохнуть три дня – с 2 по 4 ноября.

Также Косихина напомнила, что, согласно производственному календарю, в июне четырехдневные выходные будут с 12 по 15 число. Затем, в честь Дня народного единства, будут еще одни выходные.

Кроме того, в этом году 31 декабря, который приходится на рабочий день, станет первым днем новогодних каникул. По словам сенатора, праздники станут прекрасным поводом не только отдохнуть, но и провести время с семьей и близкими. Это в свою очередь позволит проникнуться единством и гордостью за страну.

"Уверена, что россияне с радостью воспользуются этими днями, чтобы набраться сил и настроиться на новые профессиональные достижения", – заключила Косихина.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что переработки в предпраздничный короткий день оплачиваются по сверхурочным тарифам. В частности, первые два часа – в полуторном размере, все остальное время – в двойном. В то же время есть вариант получить отгулы вместо денежной компенсации. О своем выборе стоит сообщить в заявлении на имя работодателя, заключила эксперт.