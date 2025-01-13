В Госдуме предложили уточнить понятие "отпуск"

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В Госдуму был внесен законопроект, призванный устранить правовую неопределенность в понятии "отпуск". Документ размещен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступила Брянская областная дума. В пояснительной записке указано, что сейчас отпуском называется "наиболее продолжительный вид отдыха" без конкретики и пояснений.

"Согласно Трудовому кодексу РФ, в понятие "отпуск" включаются не только отпуск, предоставляемый, собственно, для отдыха, но и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, для ухода за ребенком, отпуск работникам, совмещающим работу с обучением (учебный отпуск)", – отмечают депутаты.

Они предлагают внести изменения в статью 107 ТК РФ, чтобы термин "отпуск" относился только к ежегодным оплачиваемым трудовым отпускам.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что в 2025 году россиян ждет всего одна шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 27 октября по 1 ноября, после чего наступят три дня отдыха. Желающим сократить длинную неделю специалист порекомендовала взять отгул или отпуск. Последний при этом выгоднее оформить не с 1 ноября, а в конце октября, посоветовала юрист.

