Юрист Билялова: россиян ждет всего одна рабочая шестидневка в 2025 году

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В 2025 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

"Следующий год обещает быть максимально стандартным в плане трудовых дней. Будет всего лишь одна рабочая суббота, 1 ноября, за которой последуют три дня отдыха", – пояснила она.

Желающим сократить длинную рабочую неделю специалист посоветовала взять отгул или отпуск. При этом последний выгоднее брать не с 1 ноября, а в конце октября.



Анастасия Билялова юрист В ноябре всего 19 рабочих дней. Соответственно, отпуск будет крайне невыгоден. Но при этом, если в октябре взять последнюю неделю и прикрепить к ней субботу, 1 ноября, то получится даже очень хорошо, так как в октябре максимальное количество рабочих дней – 23.

Фактически отдых получится с 25 октября по 4 ноября, то есть 11 дней", – пояснила она.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Согласно ему, новогодние праздники продлятся в РФ 11 дней, с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го. Кроме того, выходные ждут россиян 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, а также с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и с 2 по 4 ноября.

