Психолог Якуба советует не планировать много важных дел в шестидневную рабочую неделю

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С 28 октября по 2 ноября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Психолог Дарья Якуба в беседе с RT посоветовала отказаться от планирования чрезмерного количества дел в этот период и выполнять лишь те задачи, которые не получится отложить.

Таким образом, по ее мнению, удастся комфортно провести длинную рабочую неделю.

Специалист также отметила, что в эти дни важно заботиться о своем физическом и психологическом здоровье. В частности, по мнению психолога, необходимо придерживаться правильного трехразового питания, а также режима сна и бодрствования.

"В идеале ложиться спать не позднее 22 часов вечера, а длительность сна должна составлять не менее 7–8 часов. Нельзя забывать и про физическую активность: считается, что взрослому человеку достаточно уделять спортивным занятиям умеренной интенсивности 150 минут в неделю для поддержания здоровья и хорошего настроения", – уточнила Якуба.

По ее словам, необходимо также каждый день уделять время для отдыха, релаксации, хобби. В заключение психолог отметила, что организм человека быстро адаптируется к шестидневной рабочей неделе, если соблюдать рекомендации.

Ранее в Госдуме напомнили, что россиянам предстоит отработать шестидневную трудовую неделю с 28 октября по 2 ноября. Причиной этому стало решение о переносе выходного с субботы на 30 апреля.

