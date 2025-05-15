Минтруд РФ: в 2026 году проблем с распределением праздничных дней не ожидается

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Проблем с распределением праздничных и нерабочих дней в 2026 году не возникнет, заявил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.

Котяков напомнил, что перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112 статье. Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней, нерабочих – 118, из которых 14 являются праздничными.

Он добавил, что в данный момент в Минтруде ведется проработка производственного календаря на 2026 год.

"Я уверен, что и в следующем году все будет хорошо", – подчеркнул Котяков.

Ранее министерство просвещения России утвердило даты начала и окончания летних каникул. Отдыхать российские школьники начнут с 26 мая, а закончат – 31 августа. Таким образом, продолжительность летних каникул для учеников 1–8-х и 10-х классов составит не менее 8 недель.