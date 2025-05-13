RT: около 30% россиян считают, что длинные выходные помогают справиться с выгоранием

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отдых во время длительных праздников в январе и мае помогает 29% россиян справиться с выгоранием. Еще 32% восстанавливаются во время обычных выходных, пишет RT, ссылаясь на исследование аналитиков.

Как выяснилось из интернет-опроса, в котором приняли участие 90 913 пользователей, каждый пятый россиянин (20%) старается перераспределить нагрузку, а 18% ищут новую работу. Обращение к специалистам пока остается редким выбором – его отметили только 1% опрошенных.

Проходя опрос, респонденты также выделили несколько ключевых признаков выгорания. Среди них – потеря интереса и радости от работы (39%). По 25% россиян указали на постоянную усталость, которая не проходит даже после отдыха, и на совокупность эмоционального истощения с раздражительностью. Еще 11% отметили ухудшение сна, проблемы с концентрацией и организацией.

"Причины выгорания, по мнению россиян, комплексны. На первом месте – длительный стресс и переработки без отдыха (21%), далее – отсутствие признания и обратной связи (18%)", – уточнили аналитики.

Однако среди ответов оказались также неуверенность в будущем и значимости своей работы. На этот фактор указали 16% опрошенных. При этом 15% считают причиной выгорания монотонность и рутину.

Участники опроса обратили внимание, что разногласия и утрата интереса к профессии не являются основными причинами выгорания (11 и 12% соответственно). Лишь 7% респондентов связали данную проблему с личной и семейной неудовлетворенностью.

Недостаток отдыха повышает риск эмоционального выгорания, инсульта, кожных высыпаний и психических расстройств, предупредила ранее психолог Наталья Наумова. Она порекомендовала ежедневно выделять не менее 10 часов на отдых.

Из них 7–9 часов должен занимать сон, а минимум час – активный досуг. Кроме того, оптимально отдыхать 2–3 часа в рабочий день и больше в выходные, добавила эксперт.

