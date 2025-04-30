47% россиян считают выгорание главной причиной уменьшения продуктивности

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Почти половина жителей России (47%) считает выгорание и недостаток энергии главной причиной уменьшения продуктивности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Еще 46% опрошенных признались в недостатке мотивации. Кроме этого, россияне отметили отсутствие четко поставленных целей и задач (32%), а также личные и семейные проблемы (22%).

По результатам опроса, россиянам мешает работать шум, который отметили 18% сотрудников, избыток встреч и переписки (15%), общение с коллегами (14%) и недостаток оборудования (13%). Столько же считают, что на продуктивность влияет отсутствие четкого расписания, а 12% жалуются на жару на рабочем месте. Гораздо меньше (3 и 2%) респондентов в качестве причины назвали курение и длительные обеды.

При этом самым популярным методом повышения продуктивности стало планирование задач, его выбрали 45% опрошенных. Также россияне стараются ограничивать общение с коллегами, практикуют и предпочитают четкий режим обеда и отдыха. Работа в первой половине дня эффективна для 21%.

Исследование проводилось с 21 по 23 апреля, в нем приняли участие более 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.

Другой опрос показал, что большинство россиян не готовы тратить на подарки коллегам больше 1 000 рублей. Выяснилось, что 40% выбирают бюджет от 500 до 1 000 рублей, сообщает "Газета.ру".

При этом 23% сотрудников не участвуют в обмене подарками на работе. Еще 34% россиян дарят подарки как коллегам, так и руководителям, а 17% ограничиваются подарками только тем, с кем дружат. При этом 23% опрошенных вовсе не участвуют в корпоративных поздравлениях.

Наиболее часто подарки дарят работники медицины и фармацевтики (47%). Также эта практика популярна у специалистов по продажам и клиентскому обслуживанию и юристов (по 43%), бухгалтеров (40%). Реже всего поздравляют коллег рабочий персонал, сотрудники строительной отрасли и сферы недвижимости.

Самыми популярными поводами для подарков россияне назвали день рождения (83%), Новый год (62%), 8 Марта (61%) и 23 февраля (24%). При этом 13% россиян дарят подарки без повода.

Обычно работники предпочитают дарить сладости, чай и кофе (59%), подарочные сертификаты (38%), а также цветы, предметы для хобби и деньги (по 31%). Мужчины чаще выбирают денежные подарки, а женщины предпочитают сертификаты и сладости.

Однако не все компании выделяют бюджет на корпоративные подарки, 26% делают это только на самые крупные праздники. В большинстве случаев (58%) презенты полностью зависят от инициативы сотрудников.

Отношение к сборам денег на подарки остается в целом нейтральным (42%), 24% респондентов оценивают их положительно, а 34% – отрицательно.

Ранее большинство россиян (88%) заявили, что для счастья им необходимы деньги. Как показало исследование, 24% опрошенных хотят иметь более 1 миллиона рублей в месяц. При этом 8% россиян верят, что счастье состоит не в деньгах.

По словам эксперта Алексея Тараповского, доля граждан, которые работают только из-за денег, увеличилась. В 2020 году их насчитывалось 60%, однако в настоящее время доля составляет более 74%.