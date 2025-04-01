Специалист по этикету Коломацкая призвала не шутить на личные темы на работе

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Шутки на личные темы и юмористические выпады в сторону руководства могут негативно повлиять на взаимоотношения в рабочем коллективе. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Ранее результаты одного из опросов показали, что от злых и обидных шуток на работе страдают 56% россиян. При этом 29% делают вид, что их это не задевает, хотя на самом деле им неприятно. Не против посмеяться над собой только 25% респондентов, а столько же говорят обидную шутку в ответ.

По словам Коломацкой, юмор содействует расслабленной атмосфере в коллективе, однако лучше не прикалываться над коллегами из-за их разного бэкграунда и восприятия мира.

"Каждый понимает шутки через личный опыт, свою призму. Поэтому, если можно не острить, лучше этого не делать, чтобы не обидеть", – сказала эксперт.

Тем же, кто хочет пошутить, стоит помнить, что предметом юмора на работе может быть далеко не все.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Не забывайте: в коллективе в первую очередь не дружат, а работают. Поэтому шутки личного характера (например, о более близких отношениях коллег между собой) и юмористические выпады против начальства лучше не допускать.

Также эксперт рекомендовала не забывать про отличия между иронией и сарказмом и не задевать болевые точки коллег. Все это может оставить неприятный осадок на долгое время, объяснила Коломацкая.

Плюс она посоветовала помнить, что по шуткам окружающие могут сделать выводы об интеллектуальном уровне человека. Таким образом, к юмору нужно относиться очень избирательно, добавила специалист.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, какими шутками можно задеть разные знаки зодиака. К примеру, Козероги не любят розыгрыши, Львам не нравятся остроты по поводу их статуса, а Овнам – про их компетентность и лидерские качества.

