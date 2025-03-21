Набиуллина заявила, что нормально относится к шуткам и "мемам" о своей работе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина нормально относится к шуткам и "мемам" о своей деятельности. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Я нормально отношусь к этому, особенно, когда шутки смешные. Абсолютно нормально", – ответила Набиуллина на соответствующий вопрос.

Центробанк 21 марта в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил, что рост цен за первые два месяца 2025 года снизился, его среднее значение составило 9,1%.

При этом устойчивое инфляционное давление снизилось меньше, чем показатель цен, что отражает высокий спрос. Стоимость товаров и услуг в феврале и начале марта сдерживалась укреплением курса рубля, который фиксировался в начале года, добавил ЦБ.

Текущие темпы роста цен постепенно снижаются с начала года, рассказала Набиуллина. Как отметила глава ЦБ России, услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами, на непродовольственные товары рост цен замедлился до умеренных значений.

Базовая инфляция хоть и замедляется, но находится вблизи 10%, заключила она.