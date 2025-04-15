Почти 90% опрошенных россиян заявили, что счастье состоит в деньгах

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Большинство россиян (88%) заявили, что для счастья им необходимы деньги. 24% опрошенных хотят иметь более 1 миллиона рублей в месяц, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования.

В опросе приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте от 20 до 60 лет.

Согласно итогам, 43% россиян нужно 200–500 тысяч рублей в месяц, 15% – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, 8% – 100–200 тысяч рублей, 2% – 50–100 тысяч рублей и 4% – до 50 тысяч. Вместе с тем каждый второй респондент подчеркнул, что не стал бы работать при необходимом уровне дохода. При этом 30% выразили желание работать, а 15% сменили бы профессию.

Опрос также показал, что 8% россиян верят, что счастье состоит не в деньгах.

По словам эксперта Алексея Тараповского, за последние годы доля граждан, которые работают только из-за денег, увеличилась. Как он указал, в 2020 году их насчитывалось 60%, однако в настоящее время доля составляет более 74%.

Ранее исследование продемонстрировало, что зумеры и миллениалы имеют схожие ценности в работе. Они больше всего хотят трудоустроиться в устойчивую и стабильную компанию (94%). Также представителям поколений важно иметь современное комфортное место работы (93%) – например, красивый офис с качественным оборудованием.

