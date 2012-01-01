Психолог Кольцова: адаптация к работе после майских может длиться до трех дней

Длинные майские праздники позади и россияне вынуждены возвращаться к привычному рабочему ритму. О том, почему сложно приступать к задачам после каникул и как помочь организму адаптироваться, рассказывает Москва 24.
Трудно – и это нормально
В течение длинных майских выходных организм привык к расслаблению, и окончательно вернуть его в привычный рабочий ритм будет непросто, предупредила психолог Екатерина Кольцова.
"3–4 дней достаточно, чтобы психика привыкла к режиму отдыха, когда основные задачи – вкусно поесть и хорошо поспать. Резкий толчок к рабочей деятельности вызывает стресс", – пояснила специалист в беседе с Москвой 24.
Та же раскачка нужна и головному мозгу, чтобы сменить один ритм жизни на другой, уточнила психолог. В этот период у человека могут возникнуть проблемы с концентрацией, вниманием, запоминанием и с трудоспособностью в целом. Абсолютно естественными будут и провалы в настроении, а также нежелание возвращаться на работу, рассказала психолог.
"Отпускное похмелье есть практически всегда и у всех. Это нормально. Просто организму и всем его системам нужно время перестроиться", – разъяснила Кольцова.
При этом сложнее в привычное русло будет вернуться тем, кто в период майских устал еще больше, чем в рабочие будни, указал в беседе с Москвой 24 кандидат психологических наук, практикующий психолог и писатель Михаил Хорс.
Таким отдыхающим после каникул потребуется еще несколько дней на восстановление сил и ресурса, прежде чем вернуться к рабочим вопросам, объяснил психолог.
Адаптируемся мягко
Прежде всего психолог Екатерина Кольцова рекомендовала дать организму время перестроиться к новому ритму: наращивать производительность нужно постепенно.
"Необходимо составить четкий план на первую половину недели, без сильных требований из разряда "свернуть горы". Суперсложные задачи решить, скорее всего, не получится, а из-за неудачи и перенапряжения может случиться выгорание", – пояснила специалист.
А запустить в активную работу мыслительные процессы поможет регулярная физическая активность. Также психолог рекомендовала в первые рабочие дни поделиться впечатлениями о проведенных каникулах с коллегами: это позволит контейнировать эмоции и подвести под отпуском черту, после которой будет проще начать работать с чистого листа.
Полезным будет и больше радовать себя в переходный период, например вкусными завтраками, перерывами на чай или кофе, походом на работу по красивым, пусть и более длинным дорогам. Приятные вещи спровоцируют выработку дофамина (гормона радости) и, как следствие, падение кортизола (гормона стресса), объяснила психолог.
В свою очередь, психолог Михаил Хорс рекомендовал расписать для себя ценность и преимущества собственной работы.
Психологи подчеркнули, что адаптация к работе даже после небольших каникул – абсолютно естественна. После майских праздников она может длиться до трех дней. А правильный подход и понимание собственного организма помогут с ней справиться и не допустить выгорания.