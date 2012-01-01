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12 мая, 15:43

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Психолог Кольцова: адаптация к работе после майских может длиться до трех дней

"Отпускное похмелье": как войти в рабочий ритм после майских праздников

Длинные майские праздники позади и россияне вынуждены возвращаться к привычному рабочему ритму. О том, почему сложно приступать к задачам после каникул и как помочь организму адаптироваться, рассказывает Москва 24.

Трудно – и это нормально

Фото: depositphotos/gstockstudio

В течение длинных майских выходных организм привык к расслаблению, и окончательно вернуть его в привычный рабочий ритм будет непросто, предупредила психолог Екатерина Кольцова.

"3–4 дней достаточно, чтобы психика привыкла к режиму отдыха, когда основные задачи – вкусно поесть и хорошо поспать. Резкий толчок к рабочей деятельности вызывает стресс", – пояснила специалист в беседе с Москвой 24.

Можно провести аналогию со сном. Если человека резко разбудить, он не будет в состоянии решать какие-то вопросы. Ему нужно будет время проснуться, раскачаться – и только потом он сможет полноценно приступить к деятельности.
Екатерина Кольцова
психолог

Та же раскачка нужна и головному мозгу, чтобы сменить один ритм жизни на другой, уточнила психолог. В этот период у человека могут возникнуть проблемы с концентрацией, вниманием, запоминанием и с трудоспособностью в целом. Абсолютно естественными будут и провалы в настроении, а также нежелание возвращаться на работу, рассказала психолог.

"Отпускное похмелье есть практически всегда и у всех. Это нормально. Просто организму и всем его системам нужно время перестроиться", – разъяснила Кольцова.

При этом сложнее в привычное русло будет вернуться тем, кто в период майских устал еще больше, чем в рабочие будни, указал в беседе с Москвой 24 кандидат психологических наук, практикующий психолог и писатель Михаил Хорс.

Вместо отдыха одни занимались тем, что выпивали, переедали и вместо полноценного сна сидели ночами перед телевизором или за гаджетами. Другие, наоборот, расслаблялись слишком энергично: окунались из поездки в поездку или какую-то другую активность, не дав себе время на передышку.
Михаил Хорс
психолог

Таким отдыхающим после каникул потребуется еще несколько дней на восстановление сил и ресурса, прежде чем вернуться к рабочим вопросам, объяснил психолог.

Адаптируемся мягко

Фото: depositphotos/fizkes

Прежде всего психолог Екатерина Кольцова рекомендовала дать организму время перестроиться к новому ритму: наращивать производительность нужно постепенно.

"Необходимо составить четкий план на первую половину недели, без сильных требований из разряда "свернуть горы". Суперсложные задачи решить, скорее всего, не получится, а из-за неудачи и перенапряжения может случиться выгорание", – пояснила специалист.

Особенно важно наладить режим: полноценный ночной отдых, трехразовое сбалансированное питание, вернуть привычные ритуалы. Это поможет сгладить стресс для организма в связи со сменой ритма жизни.
Екатерина Кольцова
психолог

А запустить в активную работу мыслительные процессы поможет регулярная физическая активность. Также психолог рекомендовала в первые рабочие дни поделиться впечатлениями о проведенных каникулах с коллегами: это позволит контейнировать эмоции и подвести под отпуском черту, после которой будет проще начать работать с чистого листа.

Полезным будет и больше радовать себя в переходный период, например вкусными завтраками, перерывами на чай или кофе, походом на работу по красивым, пусть и более длинным дорогам. Приятные вещи спровоцируют выработку дофамина (гормона радости) и, как следствие, падение кортизола (гормона стресса), объяснила психолог.

В свою очередь, психолог Михаил Хорс рекомендовал расписать для себя ценность и преимущества собственной работы.

Осознание плюсов, которые дает профессия (например, деньги и следующие из них возможности), перевесят нежелание снова возвращаться на рабочее место. А напоминание о хороших вещах, которые ждут в офисе, поднимут настроение и вызовут предвкушение от предстоящих дней.
Михаил Хорс
психолог

Психологи подчеркнули, что адаптация к работе даже после небольших каникул – абсолютно естественна. После майских праздников она может длиться до трех дней. А правильный подход и понимание собственного организма помогут с ней справиться и не допустить выгорания.

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