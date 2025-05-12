Эксперт Роскачества Ганькина: попытки наверстать работу за один день приведут к стрессу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Попытки мгновенно включиться в работу после перерыва и наверстать упущенное за один день могут привести к лишнему стрессу. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

"Вместо этого начните с плавного погружения: ознакомьтесь с новыми документами, проверьте электронную почту, пообщайтесь с коллегами, чтобы понять текущие процессы и приоритеты. Первые дни лучше посвятить не выполнению сложных задач, а общему вхождению в рабочий ритм и расстановке приоритетов", – подчеркнула она.

Также эксперт посоветовала выстроить профессиональное взаимодействие, устроив короткие встречи с ключевыми сотрудниками. Кроме того, Ганькина отметила, что необходимо адекватно оценивать свои силы и планировать нагрузку.

По ее словам, стоит обсудить с начальником, к каким задачам нужно приступить в первую очередь, а какие можно отложить или делегировать.

Вместе с тем важно помнить и о балансе между работой и личной жизнью. Собеседница издания рекомендовала давать себе возможность отдыхать, поскольку возвращение в работу после перерыва является стрессом для организма.

"Не стоит ругать себя за возможные ошибки или медлительность – чтобы войти в режим, потребуется несколько недель", – сказала Ганькина.

В свою очередь, бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай в интервью радио Sputnik оценила падение продуктивности в первую неделю после длинных выходных от 15 до 30%. Она отметила, что после праздников у большинства сотрудников снижается концентрация внимания, мотивация, появляются усталость и апатия.

"Это связано с тем, что режим сна, бодрствования и активности сбивается, а мозг начинает ассоциировать "праздники = отдых" и ему трудно перестроиться обратно на режим "праздники закончились – работаем", – объяснила специалист.

Эксперт посоветовала работодателям избегать в первую рабочую неделю жестких дедлайнов, тяжелых совещаний и полноценной нагрузки. Она указала, что необходимо спланировать неделю, расставить приоритеты, обращать внимание на маленькие успехи и поддерживать позитивный настрой.

При этом собеседница издания предупредила, что не стоит ждать "правильного вдохновения" для работы, так как настрой приходит в процессе.

"После длинных выходных синдром "разбитого бойца" – не лень и не слабость характера. Это – физиология. Мозгу требуется от 2 до 5 дней, чтобы переключиться с режима отдыха в режим активной работы. Позвольте себе это время на адаптацию. Главное правило: не требовать от себя сверхскоростей сразу", – добавила Куликова-Цай.

Между тем опрос показал, что почти половина жителей России (47%) считает выгорание и недостаток энергии главной причиной уменьшения продуктивности. Еще 46% опрошенных признались в недостатке мотивации. Кроме этого, россияне отметили отсутствие четко поставленных целей и задач (32%), а также личные и семейные проблемы (22%).

