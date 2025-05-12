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12 мая, 07:15

Общество

Эксперты рассказали, как вернуться в рабочий ритм после майских праздников

Эксперты рассказали, как вернуться в рабочий ритм после майских праздников

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Майские праздники завершились. Теперь россиянам нужно снова настраиваться на рабочий лад. Эксперты советуют делать это постепенно. В первые дни после отдыха лучше не нагружать себя работой и начать с небольших задач.

Диетологи напомнили, что после шашлыков не стоит устраивать разгрузочные дни. Что еще поможет вернуться в рабочий режим? Как восстановиться после длинных выходных?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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