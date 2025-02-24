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24 февраля, 07:45

Общество

Москвичи стали чаще оставлять чаевые в кафе и ресторанах

Москвичи стали чаще оставлять чаевые в кафе и ресторанах

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Посетители заведений общественного питания все чаще оставляют чаевые, а вознаграждение за хорошую работу стали получать не только официанты, но и водители такси, сотрудники салонов красоты и персонал маркетплейсов.

По данным аналитиков, в прошлом году средний размер добровольного вознаграждения составил 351 рубль, что на треть выше уровня 2023 года. Эксперты связывают это с ростом популярности безналичных расчетов и развитием внутреннего туризма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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