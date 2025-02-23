В Москве состоялся большой праздничный концерт в честь Дня Защитника Отечества. На стадионе ЦСКА арена выступили звезды российской эстрады.

В рамках концерта прошла благотворительная акция, собранные средства пойдут на поддержку военнослужащих и их семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





