23 февраля, 23:15Город
В Москве состоялся большой праздничный концерт в честь Дня Защитника Отечества
В Москве состоялся большой праздничный концерт в честь Дня Защитника Отечества. На стадионе ЦСКА арена выступили звезды российской эстрады.
В рамках концерта прошла благотворительная акция, собранные средства пойдут на поддержку военнослужащих и их семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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