День защитника Отечества отмечают в парке развлечений "Сказка"

23 февраля в парке развлечений "Сказка" проходят праздничные мероприятия для всей семьи. Гостям предлагают не только дегустацию полевой кухни, но и увлекательные шоу и активности.

На уличной сцене выступает брасс оркестр, а рядом работает бесплатная полевая кухня, где можно попробовать гречневую кашу с тушеной говядиной и горячий чай. Для детей проводят танцевальные баттлы с анимацией в костюмах снеговиков, а в конце праздника всех ждет дискотека с гигантскими надувными подушками.

Кроме того, в парке можно пообщаться с дружелюбными хаски, альпаками и даже динозаврами. Вход на все мероприятия бесплатный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.