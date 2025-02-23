23 февраля, 16:15Город
День защитника Отечества отмечают в парке развлечений "Сказка"
23 февраля в парке развлечений "Сказка" проходят праздничные мероприятия для всей семьи. Гостям предлагают не только дегустацию полевой кухни, но и увлекательные шоу и активности.
На уличной сцене выступает брасс оркестр, а рядом работает бесплатная полевая кухня, где можно попробовать гречневую кашу с тушеной говядиной и горячий чай. Для детей проводят танцевальные баттлы с анимацией в костюмах снеговиков, а в конце праздника всех ждет дискотека с гигантскими надувными подушками.
Кроме того, в парке можно пообщаться с дружелюбными хаски, альпаками и даже динозаврами. Вход на все мероприятия бесплатный.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.