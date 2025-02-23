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23 февраля, 14:15

Город

В Москве проходит фестиваль "Московская Масленица"

В Москве проходит фестиваль "Московская Масленица"

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В столице отмечают Масленицу. Праздничные площадки открылись более чем в 30 местах. Гости могут попробовать блины с разными начинками, поучаствовать в мастер-классах и увидеть театрализованные представления.

На Манежной площади работает Город мастеров, на Тверской – торговые ряды, а у фонтана разместилась купеческая гостиная. В программе также ледовые шоу и выступления фолк-коллективов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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