Фестиваль "Московская Масленица" приглашает гостей и жителей столицы

Фестиваль "Московская Масленица" стартовал в столице. Гостей ждут богатырские турниры и другие традиционные народные развлечения, а еще кулинарные и творческие мастер-классы.

Все желающие смогут попробовать блины. Также на некоторых площадках будут установлены гончарные круги, в гончарных мастерских можно будет освоить на азы работы на гончарном круге, создать такую масленичную посуду, пушины, блинницы, масленки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.