Обновленные речные вокзалы Москвы стали популярными площадками зимой

Речные вокзалы Москвы продолжают работать и развиваться даже зимой. В это время круизные теплоходы проходят подготовку и проверку перед началом навигационного сезона. После обновления вокзалы стали популярными местами для проведения выставок, экскурсий и городских праздников. Эти площадки ежегодно принимают миллионы посетителей.

Пресс-секретарь ГУП "Мосгортранс" Герман Иванов отметил, что обновление речных вокзалов значительно улучшило обслуживание пассажиров и позволило принимать сотни круизных теплоходов.

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