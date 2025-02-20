Кремль не располагает информацией о возвращении Boeing в РФ

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В Кремле не видели заявлений компании по производству авиационной техники Boeing о возвращении на российский рынок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что корпорация планирует вернуться в Россию.

"Мы не располагаем информацией", – добавил официальный представитель Кремля.

В связи с этим рассуждения о том, сможет ли Россия допустить компанию на свой рынок и не усугубит ли это ситуацию для отечественных производителей, неуместны, уточнил Песков.

Между тем Минпромторг РФ заявил, что возвращение иностранных брендов необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Министерство отметило, что его ключевыми задачами является поддержка продукции отечественных производителей, а также обеспечение защиты внутреннего рынка. В связи с этим стимулирование возвращения зарубежных компаний не является целесообразным, заключило ведомство.