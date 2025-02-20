Проект участка дороги на севере Москвы подготовят до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проект строительства дороги от Кронштадтского бульвара до Большой Академической улицы подготовят до конца 2025 года. Это следует из распоряжения Москомархитектуры, размещенного на портале мэра и правительства столицы.

Работы будут вестись за счет средств бюджета Москвы.



18 февраля Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко от Житомирской до улицы Герасима Курина. Продление дороги предоставило возможность перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе, а также сформировать прямую связь между Рублевским шоссе, проспектом Багратиона и Кутузовским проспектом. Протяженность участка составляет 1,9 километра.



Между тем в Москве продолжается реконструкция улицы Кульнева в районе Дорогомилово. К настоящему моменту работы выполнены на 40%.

Проект подразумевает строительство и реконструкцию 1,2 километра дорог. Они будут прокладываться от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта. В настоящий момент специалисты переустраивают инженерные коммуникации и расширяют проезжую часть.

