Собянин заявил, что реконструкция улицы Кульнева в районе Дорогомилово выполнена на 40%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице продолжается реконструкция улицы Кульнева в районе Дорогомилово. К настоящему моменту работы выполнены на 40%, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Проект подразумевает строительство и реконструкцию 1,2 километра дорог. Они будут прокладываться от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта. В настоящий момент специалисты переустраивают инженерные коммуникации и расширяют проезжую часть.

Вместе с тем будет реконструирован съезд с Третьего транспортного кольца на боковой проезд Кутузовского проспекта в сторону улицы Кульнева. Там также планируется установить светофоры.

Проведение этих работ позволит улучшить транспортную доступность на западе Москвы, а также повысить пропускную способность дорог. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году, отметил мэр.

Ранее в Коммунарке закончили строительство и реконструкцию 1,5 километра автодорог в рамках первого этапа обновления улично-дорожной сети в районе метро "Новомосковская". В ходе работ выполнена реконструкция улиц Сосенский Стан и Липовый Парк на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой.