Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве открылся участок улицы Ивана Франко от Житомирской до улицы Герасима Курина. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Как объяснил мэр столицы, продление дороги предоставило возможность перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе, а также сформировать прямую связь между Рублевским шоссе, проспектом Багратиона и Кутузовским проспектом. Протяженность участка составляет 1,9 километра.

В рамках проекта реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода специалисты возвели и модернизировали четыре километра дорог, в том числе три путепровода и эстакаду. Также они проложили 30 километров инженерных коммуникаций, установили шумозащитные экраны и озеленили территорию.



"Жители Фили-Давыдкова, Филевского Парка и Очаково-Матвеевского смогут перемещаться по городу быстрее и комфортнее", – добавил Собянин.

В столице продолжается реконструкция улицы Кульнева в районе Дорогомилово. К настоящему моменту работы выполнены на 40%. Проект подразумевает строительство и реконструкцию 1,2 километра дорог. Они будут прокладываться от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта. В настоящий момент специалисты переустраивают инженерные коммуникации и расширяют проезжую часть.

Ранее в Коммунарке закончили строительство и реконструкцию 1,5 километра автодорог в рамках первого этапа обновления улично-дорожной сети в районе метро "Новомосковская". В ходе работ выполнена реконструкция улиц Сосенский Стан и Липовый Парк на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой.

