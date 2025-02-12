На Патриарших прудах установят первые камеры-шумомеры

В Москве начали устанавливать камеры, фиксирующие уровень шума от автомобилей. Первые такие устройства появятся на Патриарших прудах, где местные жители жалуются на дрифтеров и громкую музыку.

Система уже прошла сертификацию и готова к использованию. Шумомеры будут определять уровень звука и фиксировать нарушения, после чего водителям начнут выписывать штрафы от 5 до 30 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что эта мера поможет снизить число ночных заездов и сделать улицы тише.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.