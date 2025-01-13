Более 300 цифровых проектов ежегодно реализуются в Москве

Москва идет по пути развития умного города. Особое внимание уделяется разработкам на базе искусственного интеллекта. Современные технологии помогают и не только врачам, но и простым жителям. Ежегодно в столице реализуется свыше 300 цифровых проектов, искусственный разум участвует в 90 из них.

Положительная аномалия температуры воздуха в столице может сохраниться до конца апреля, сообщили синоптики. 13 января в столице зафиксирован минус 1 градус и осадки в виде снега. Завтра, 14-го числа, также ожидается снег. Ближайшей ночью температура упадет до минуса 6–8 градусов. Однако днем вновь ожидается теплая погода.

В Центробанке России назвали обсуждения возможной заморозки вкладов абсурдной идеей и объяснили, почему это невозможно. Как отметил регулятор, такое грубое нарушение приведет к тому, что люди перестанут доверять банкам и вкладывать в них деньги. Затем это подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.

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