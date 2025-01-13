Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 21:00

Технологии

Более 300 цифровых проектов ежегодно реализуются в Москве

Более 300 цифровых проектов ежегодно реализуются в Москве

IT-проекты столичных разработчиков были удостоены 60 наград в 2024 году

"Техно": в Москве используют нейротехнологии для анализа потребительского поведения

Новости часа: мэр Москвы рассказал о возможностях для бизнеса в столичных центрах госуслуг

Столичные разработчики внедрили нейросети в 90 городских проектов

"Техно": столичные компании начали применять ИИ для продажи товаров

Более 90 цифровых проектов в Москве применяют искусственный интеллект

В приложении "Мой id" появились новые функции

Мошенники начали использовать нейросети для подделки голоса и видеоизображения

Инновационные кресла установили на автовокзалах Саларьево, Центральный и Северные Ворота

Москва идет по пути развития умного города. Особое внимание уделяется разработкам на базе искусственного интеллекта. Современные технологии помогают и не только врачам, но и простым жителям. Ежегодно в столице реализуется свыше 300 цифровых проектов, искусственный разум участвует в 90 из них.

Положительная аномалия температуры воздуха в столице может сохраниться до конца апреля, сообщили синоптики. 13 января в столице зафиксирован минус 1 градус и осадки в виде снега. Завтра, 14-го числа, также ожидается снег. Ближайшей ночью температура упадет до минуса 6–8 градусов. Однако днем вновь ожидается теплая погода.

В Центробанке России назвали обсуждения возможной заморозки вкладов абсурдной идеей и объяснили, почему это невозможно. Как отметил регулятор, такое грубое нарушение приведет к тому, что люди перестанут доверять банкам и вкладывать в них деньги. Затем это подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиигородобществопогодаэкономикавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика