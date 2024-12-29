29 декабря, 15:00Транспорт
"Техно": жители столицы могут арендовать Tesla Cybertruck
В Москве появился футуристичный электрокар Tesla Cybertruck, который теперь можно взять в аренду. Эта возможность позволит москвичам покататься на электропикапе Илона Маска, который создан из сплава нержавеющей стали. Такой автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за считаные секунды, а также не боится ударов и имеет вместительный грузовой отсек.
Однако часть функций недоступна россиянам. Подробнее об этом – в программе "Техно".