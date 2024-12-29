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29 декабря, 15:00

Транспорт

"Техно": жители столицы могут арендовать Tesla Cybertruck

"Техно": жители столицы могут арендовать Tesla Cybertruck

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В Москве появился футуристичный электрокар Tesla Cybertruck, который теперь можно взять в аренду. Эта возможность позволит москвичам покататься на электропикапе Илона Маска, который создан из сплава нержавеющей стали. Такой автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час за считаные секунды, а также не боится ударов и имеет вместительный грузовой отсек.

Однако часть функций недоступна россиянам. Подробнее об этом – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
транспортвидеоМаксим Ефимцев
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