"Техно": киберэксперты рассказали, каких хакерских атак станет больше в 2025 году

Киберэксперты рассказали, каких хакерских станет больше в 2025 году. По их данным, вырастет количество альянсов взломщиков компьютерных сетей, хакеры станут чаще подключаться к “умным домам” граждан через мобильные приложения для управления смарт-гаджетами.

Еще один способ нанести урон – дипфейки, которые начнут все больше использовать в мошеннических схемах. Подробнее об этом – в программе "Техно".