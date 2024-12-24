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24 декабря, 12:45

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"Техно": киберэксперты рассказали, каких хакерских атак станет больше в 2025 году

"Техно": киберэксперты рассказали, каких хакерских атак станет больше в 2025 году

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Киберэксперты рассказали, каких хакерских станет больше в 2025 году. По их данным, вырастет количество альянсов взломщиков компьютерных сетей, хакеры станут чаще подключаться к “умным домам” граждан через мобильные приложения для управления смарт-гаджетами.

Еще один способ нанести урон – дипфейки, которые начнут все больше использовать в мошеннических схемах. Подробнее об этом – в программе "Техно".

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