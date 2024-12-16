СК просит об аресте женщины, устроившей пьяное ДТП в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственные органы собирается просить Щербинский районный суд Москвы об аресте виновницы ДТП в ТиНАО, в результате которого погиб ребенок, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. По данным следствия, обвиняемая признала вину.

Авария произошла 14 декабря. Женщина за рулем автомобиля Porsche, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и выехала на тротуар, сбив мальчика 2015 года рождения и его няню. От полученных ран ребенок скончался в одной из столичных больниц. Няню госпитализировали.

В свою очередь, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.