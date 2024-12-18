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18 декабря, 07:30

Безопасность

Мошенники начали звонить потенциальным жертвам по видеосвязи под видом сотрудников ФСБ

Мошенники начали звонить потенциальным жертвам по видеосвязи под видом сотрудников ФСБ

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ФСБ предупредила москвичей о новой схеме мошенничества. Злоумышленники в форме сотрудников правоохранительных органов звонят потенциальным жертвам по видеосвязи через мессенджеры и показывают фото поддельных удостоверений и других бумаг, якобы обязывающих помочь следственным органам.

Злоумышленники требуют молчания, угрожая уголовной ответственностью за разглашение государственной тайны или отказ от сотрудничества, а также просят доступ к порталу "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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