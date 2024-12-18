Мошенники начали звонить потенциальным жертвам по видеосвязи под видом сотрудников ФСБ

ФСБ предупредила москвичей о новой схеме мошенничества. Злоумышленники в форме сотрудников правоохранительных органов звонят потенциальным жертвам по видеосвязи через мессенджеры и показывают фото поддельных удостоверений и других бумаг, якобы обязывающих помочь следственным органам.

Злоумышленники требуют молчания, угрожая уголовной ответственностью за разглашение государственной тайны или отказ от сотрудничества, а также просят доступ к порталу "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.