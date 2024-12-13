ВТБ предупредил россиян о новом способе мошенничества с клонами банковских карт

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Мошенники стали создавать виртуальные клоны банковских карт россиян, предупредила пресс-служба ВТБ.

"Схема комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать ее клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC", – цитирует сообщение банка РИА Новости.

Наибольшее распространение преступная схема получила в ноябре и декабре 2024 года. Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудниками оператора сотовой связи и предлагая продлить договор на обслуживание номера. Могут быть и другие легенды, уверены в ВТБ, включая обновление антивируса, приложения для медицинских сервисов и так далее.

Клиента заставляют установить приложение на смартфон, которое позволяет удаленно управлять устройством. Далее мошенники требуют сфотографировать банковскую карту и поднести ее к смартфону и ввести свой пин-код.

Украденные сведения привязываются к устройству злоумышленников, позволяя снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с терминалами NFC.

Ранее столичный департамент транспорта предупредил о новой схеме мошенничества при оплате карты "Тройки". Преступники создают подозрительные ресурсы и рассылают эти ссылки среди пользователей карт. Гражданам посоветовали не переходить по ним и не оплачивать там свои "Тройки", а использовать только официальные страницы и приложения.

