Законопроект по борьбе с кибермошенничеством могут внести в ГД в 2025 году

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Единый законопроект о мерах по борьбе с кибермошенничеством могут внести в Госдуму весной 2025 года. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата кабмина РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы планируем весной внести в Госдуму законопроект со всем комплексом предложений", – цитирует его ТАСС.

Как отметил Григоренко, сейчас разрабатывается также и комплекс мер по борьбе с дипфейками.

Ранее сотрудники МВД России предупредили, что мошенники вновь начали использовать старый шаблон фишинга для получения доступа к аккаунтам пользователей мессенджера Telegram. Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам подписаться на якобы официальный сайт и телеграм-канал маркетплейса Wildberries, который предназначен для предпринимателей. Они пытаются убедить пользователя ввести на странице свой номер телефона, что позволяет им получить доступ к его аккаунту.

Помимо аккаунтов в социальных сетях, мошенники могут использовать номер СНИЛС. С его помощью они оформляют микрозаймы. Кроме того, номер документа значительно упрощает для злоумышленников процесс восстановления или взлома учетной записи на портале "Госуслуги".

