МВД РФ предупредило о схеме мошенников, похищающих аккаунты в Telegram

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Сотрудники МВД России предупредили, что мошенники вновь начали использовать старый шаблон фишинга для получения доступа к аккаунтам пользователей мессенджера Telegram. Об этом рассказала пресс-служба управления ведомства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам подписаться на якобы официальный сайт и телеграм-канал маркетплейса Wildberries, который предназначен для предпринимателей. При этом мошенники используют домен wildberriesworld.xyz. Они пытаются убедить пользователя ввести на странице свой номер телефона, что позволяет им получить доступ к его аккаунту.

На этом фоне представители ведомства призвали россиян оставаться бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Помимо аккаунтов в социальных сетях, мошенники могут использовать номер СНИЛС. С его помощью они оформляют микрозаймы. Кроме того, номер документа значительно упрощает для злоумышленников процесс восстановления или взлома учетной записи на портале "Госуслуги".